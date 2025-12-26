Cacciato dalla discoteca minaccia i vigilantes con la pistola: è caccia al responsabile

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Episodio di pura follia registrato intorno alle 3 del mattino di ieri (25 dicembre) all’Otel, uno dei locali più noti della movida fiorentina.

Un giovane, in evidente stato di alterazione alcolica, ha seminato il panico tra i clienti in attesa all’ingresso dopo aver estratto una pistola contro gli addetti alla sicurezza.

La sequenza dei fatti, ricostruita dai carabinieri e riportata dalle principali testate locali, descrive una escalation di violenza iniziata all’interno della discoteca. Il giovane, a causa del suo comportamento molesto e di una lite scoppiata in pista, era stato prontamente individuato dai buttafuori e accompagnato all’uscita. Tuttavia, invece di allontanarsi, il ragazzo è tornato alla carica pochi minuti dopo: si è presentato nuovamente ai cancelli e, di fronte al fermo diniego del personale di sala, ha estratto un’arma da fuoco puntandola contro i presenti e minacciando di fare fuoco.

Solo il sangue freddo e l’addestramento degli addetti alla sicurezza hanno evitato il peggio. Con una manovra fulminea, i vigilantes sono riusciti a immobilizzare il giovane e a disarmarlo prima che potesse premere il grilletto. Nella concitazione del momento, mentre il personale cercava di mettere in sicurezza l’arma e i numerosi ragazzi presenti, l’aggressore è riuscito a divincolarsi con uno strattone e a fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce nel buio della zona sud di Firenze.

L’arma, subito sequestrata dai carabinieri intervenuti sul posto, è ora al centro degli accertamenti balistici per capire se si tratti di una pistola vera, di una scacciacani modificata o di una replica fedele priva del tappo rosso. I militari dell’Arma stanno analizzando minuziosamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza del locale e i sistemi di lettura targhe della zona per identificare il fuggitivo. Resta alta la tensione sul tema della sicurezza nei locali notturni, con le autorità impegnate a chiarire come un soggetto in tale stato di alterazione potesse circolare armato durante una delle notti più affollate dell’anno.