FIRENZE – Caos treni a Firenze: guasto alla linea manda in tilt Santa Maria Novella

Caos treni a Firenze. La circolazione ferroviaria è sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea che manda nel caos tutta Italia. In tilt anche Santa Maria Novella.

Prosegue l’intervento dei tecnici, informa Trenitalia. “possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni”.

Decine di treni cancellati. Qui aggiornamenti e treni in ritardo e cancellati.

L’invito ai passeggeri a riprogrammare il viaggio.

Ferrovie dello Stato, interpellata da Adnkronos, spiega che stamattina mercoledì 2 ottobre si è verificata una disconnessione degli impianti nelle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina, ma che il guasto è stato risolto. La situazione a Roma Termini però è tuttora molto critica: tutti i treni risultano in ritardo e, dove il ritardo è specificato, varia fra i 60 minuti per i regionali fino ai 160 minuti per l’alta velocità. I viaggiatori in fila all’ufficio informazioni creano una coda che arriva alle 2 ore di attesa.