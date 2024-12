Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Capodanno a Firenze: sindaca Funaro dice no ai botti

Stop ai botti e niente vetro per Capodanno a Firenze.

Lo stabilisce un’ordinanza firmata dalla sindaca Sara Funaro in accordo con la prefettura.

Niente botti per il Capodanno a Firenze, un Capodanno con concerti nelle piazze.

Eventi in piazza della Signoria, piazza San Giovanni, piazza Santissima Annunziata, in Oltrarno e piazza Santa Croce. Tra i protagonisti Mr. Rain, Giovanni Caccamo, Bowland, Lorenzo Baglioni, Syria, Deborah Iurato.

Sindaca Sara Funaro: “Sarà un Capodanno in musica e divertimento nelle piazze. In accordo con la prefettura abbiamo deciso di introdurre alcune limitazioni per garantire la sicurezza di tutti, anche dei nostri animali. Serve grande attenzione da parte di tutti per passare una piacevole serata con i tanti eventi che abbiamo organizzato, dobbiamo divertirci rispettando la città, gli abitanti e gli animali”.

A livello di trasporto pubblico locale, confermata la ztl che sarà attivata alle 20 del 31 dicembre, il servizio di tramvia non stop e quello straordinario del Tpl su gomma su cinque linee ovvero 6, 11, 14, 17 e 23 (fino alle ore 2,30 dell’1 gennaio).

Dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 8 del giorno successivo saranno schierati 110 agenti di polizia municipale per le attività di pronto intervento, di rilievo incidenti, di controllo del territorio e per i servizi nelle principali piazze del centro interessate dagli eventi organizzati dal Comune.

Il 31 dicembre dalle ore 17 fino alle ore 7 dell’1 gennaio 2025, illustra il Comune di Firenze, è vietata la detenzione e l’esplosione di artifici pirotecnici – sia classificati che di libera vendita – come botti o petardi in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato. Per i trasgressori è prevista una sanzione che può arrivare fino a 500 euro più il sequestro delle cose illegittimamente detenute.

Inoltre a partire dalle ore 19 del 31 dicembre e fino alle ore 7 del giorno successivo, spiegano ancora da Palazzo Vecchio, sarà vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro. In particolare, sarà vietato nei luoghi pubblici ed accessibili al pubblico dell’area Unesco vendere per ‘asporto’ bevande di qualsiasi tipo in bicchieri o altri contenitori di vetro e sarà vietato somministrare per ‘asporto’ bevande di qualsiasi natura in vetro (salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione). Sarà vietato inoltre detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, e detenere bombolette con spray urticanti in modalità di immediato utilizzo.