Colpo in un ristorante gourmet di San Frediano: arrestato 55enne

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sventato colpo in un ristorante gourmet nel quartiere fiorentino di San Frediano. È successo ieri sera (22 luglio) poco dopo le 22: arrestato un 55enne originario del bresciano.

A chiamare la polizia è stato il titolare non appena è scattato il sistema di allarme, con tanto di sistema di videosorveglianza. Le volanti hanno sorpreso l’uomo dentro il locale in evidente stato di ebbrezza alcolica con guanti, torce, cacciavite e scalpello. Il 55enne aveva con sé anche un paio di tablet e quasi 150 euro in contanti trafugati dalla cassa del ristorante, parte dei quali nascosti sotto la sua biancheria intima.

La cassa del ristorante è stata ritrovata dai poliziotti nella vicina via del Leone: infatti, il colpo si sarebbe svolto in almeno 2 fasi. L’uomo sarebbe prima entrato nel ristorante forzandone una porta, per poi uscirvi rapidamente con sottobraccio il registratore di cassa; passati alcuni minuti, sarebbe quindi rientrato all’interno dove è stato poi sorpreso dalla polizia.

Gli investigatori non escludono l’ipotesi che l’arrestato abbia agito così per eludere verosimilmente le riprese dall’alto della videosorveglianza; avrebbe infatti calzato, a seconda dei momenti, due ben distinti cappellini: uno da pescatore e uno da baseball.

Il 55enne oggi (23 luglio) dovrà presentarsi davanti al giudice per la convalida della misura precautelare.