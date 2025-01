Donna incinta resta bloccata nel traffico, Polizia la scorta in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il deragliamento di un tram a Firenze, in viale Fratelli Rosselli, ha provocato anche forti disagi nei servizi di emergenza urgenza.

Gli agenti di Polizia sono dovuti intervenire in viale Belfiore a seguito della segnalazione di un operatore che, libero dal servizio, ha notato una donna incinta in evidente stato di agitazione.

La donna, che si trovava da sola alla guida della sua autovettura, avrebbe dovuto raggiungere con urgenza l’ospedale per la probabile e improvvisa rottura delle acque ma, a causa del traffico congestionato dovuto al deragliamento della tramvia a causa di un incidente, era rimasta bloccata. Per raggiungere nel più breve tempo possibile il pronto soccorso, la volante ha raggiunto immediatamente la donna per prestarle soccorso.

Sul punto, uno degli operatori di polizia si è posto alla guida dell’autovettura della donna che non era in grado di proseguire la marcia per i forti dolori, mentre l’altro, alla guida della volante, con i dispositivi di emergenza accesi, ha aperto la strada per velocizzare l’arrivo in ospedale. Raggiunto il Careggi, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario.