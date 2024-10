Donna schiacciata sul muro di un edificio da un bus in manovra a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Attimi di paura a Firenze per un incidente che ha coinvolto un bus e due pedoni.

I vigili del fuoco della sede centrale del comando di Firenze sono intervenuti in piazza San Marco a Firenze, angolo via degli Arazzieri, per il soccorso ad una persona che è rimasta bloccata tra il bus e il muro di un edificio durante la svolta dell’automezzo.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno liberato con l’utilizzo di cuscini di sollevamento, una donna di circa 70 anni cosciente e consegnata al personale sanitario. Una seconda donna risulta coinvolta ma era già stata soccorsa dal personale sanitario. Sul posto è stata inviata, a scopo precauzionale, l’autogru poi fatta rientrare.