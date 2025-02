Donna uccisa in casa a coltellate, il convivente si getta dalla finestra

“Oggi la nostra comunità – ha detto il sindaco di Rufina, Daniele Venturi – è stata colpita da una enorme ed inaspettata tragedia che ha visto coinvolta una giovane coppia. Come amministrazione comunale ci stringiamo forte al dolore delle famiglie coinvolte e di tutta la comunità in lutto per l’accaduto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini e sono in corso le attività inquirenti da parte della procura. Ora è il momento del silenzio, del rispetto del dolore e del cordoglio. Poi, ci dovremo interrogare tutti su quali strumenti e azioni mettere in campo affinché tragedie come queste non si ripetano. Le iniziative istituzionali di oggi sono annullate. In questi momenti, soprattutto quando si conoscono le famiglie, diventa difficile dire e scrivere qualsiasi cosa: alle famiglie va tutta la mia personale vicinanza”.