Dopo l’esplosione cesserà l’attività di distribuzione carburanti del deposito Eni di Calenzano

CALENZANO – Il deposito carburanti Eni di Calenzano cesserà definitivamente ogni attività legata alla distribuzione di carburanti. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’azienda nel corso di un incontro convocato dalla Prefettura di Firenze per fare il punto sul Piano di emergenza esterna del sito. A renderlo noto è stato il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, che ha espresso soddisfazione per la decisione della società.

“Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato Carovani – per la decisione assunta da Eni, che risponde alle richieste dell’amministrazione e della comunità di Calenzano, profondamente segnata dal disastro del 9 dicembre scorso. È una scelta maturata nell’ambito di un confronto positivo ancora in corso tra Comune, Regione Toscana ed Eni sul destino finale dell’area”.

Il sindaco ha inoltre auspicato che, con l’insediamento del nuovo governo regionale, si possa raggiungere un accordo che dia un futuro diverso all’area, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali esistenti.

Carovani ha infine sottolineato che Eni sta procedendo all’ottenimento dei nulla osta necessari per il retro-pompaggio dei carburanti ancora stoccati nel deposito, passo che segna concretamente l’avvio della chiusura. “Si volta davvero pagina per Calenzano – ha concluso – e confidiamo di poter presto scrivere una nuova storia per questa parte così importante del nostro territorio”.