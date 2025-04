Due case evacuate per l’incendio in un appartamento di Borgo San Lorenzo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Appartamento in fiamme nella notte a Borgo San Lorenzo: nessun ferito ma due case sono state rese inagibili.

I vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e di Barberino del Mugello, sono intervenuti questa notte (fra il 15 e il 16 aprile) intorno alle 2,10 nel comune di Borgo San Lorenzo in via Caduti di Montelungo, per un incendio di appartamento, situato al secondo ed ultimo piano di una palazzina terra tetto.

I vigili del fuoco intervenuti con due squadre, un’autoscala e un carro aria, hanno fatto ingresso nell’appartamento completamente invaso dai fumi della combustione e con le fiamme che fuoriuscivano dalle finestre, operando per diverse ore. I vigili del fuoco hanno effettuato subito la ricognizione all’interno dell’appartamento per scongiurare la presenza di persone rimaste all’interno.

Al termine delle operazioni di spegnimento è stato necessario rendere non fruibile l’appartamento dove abitavano tre persone e anche dell’appartamento sottostante, a causa dei danni provocati dall’incendio.

Non ci sono persone rimaste coinvolte. Sul posto anche carabinieri e personale sanitario del 118.