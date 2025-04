Esce di strada e resta in bilico con l’auto sul ramo di un albero: salvato dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZUOLA – Paura per un incidente stradale a Firenzuola.

I vigili del fuoco del comando del distaccamento di Barberino di Mugello e dal distaccamento di Monghidoro del comando di Bologna, sono intervenuti alle 15,50 di oggi (18 aprile) in via Coniale Cerreta, per il soccorso ad un uomo rimasto all’interno dell’abitacolo della propria autovettura finita in un dirupo e rimasta in bilico sostenuta solo dal fusto di un albero.

Sul posto inviate due squadre e l’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna che in breve tempo è giunto sulla verticale ed ha verricellato gli elisoccorritori dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la vettura e provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per impedirne la caduta.

La persona alla guida è stata estratta dalla vettura e affidata poi al personale sanitario. La moglie è uscita in autonomia e ha richiesto i soccorsi.