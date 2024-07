Firenze, liberato e ripulito il sottopasso delle Cure

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ripulito questa mattina (23 luglio) il sottopasso delle Cure con un intervento congiunto di municipale e Alia per ripristinare le condizioni igienico sanitarie.

Proseguono intanto gli interventi integrati per dare continuità ai percorsi di assistenza alle persone fragili nel sottopasso delle Cure, che costituisce uno dei luoghi maggiormente attenzionati in stretta collaborazione tra Società della salute, servizi sociali e polizia municipale del Comune di Firenze e unità di strada, sia del volontariato che del privato sociale.

“Abbiamo liberato e ripulito il sottopasso delle Cure, anche su richiesta del presidente del quartiere Michele Pierguidi, con un intervento congiunto della municipale e di Alia che ringrazio per la professionalità – ha detto l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio – Le condizioni igieniche riscontrate rendevano necessario un intervento di questo tipo, mentre proseguono i percorsi di assistenza alle persone. Per quanto riguarda la situazione di Marco ‘il libraio’ del sottopasso, a stretto giro porteremo in giunta una delibera per assegnargli uno spazio fuori dal sottopasso dove grazie a un percorso con un’associazione potrà svolgere la sua attività apprezzata dagli abitanti delle Cure”.

“Gli interventi si basano su un approccio integrato incentrato sulle esperienze dell’équipe multiprofessionale – ha detto l’assessore al welfare Nicola Paulesu – che nell’ambito delle gravi condizioni di emarginazione adulta interviene per costruire percorsi di accesso e di cura per le persone fragili, oltre il sistema delle emergenze. Si tratta di interventi che vedono la partecipazione della Società della salute di Firenze, dei servizi sociali, della polizia municipale e delle unità di strada. In stretta collaborazione con l’assessore Giorgio, l’obiettivo è dare continuità a percorsi assistenziali complessi, partendo direttamente dal monitoraggio costante dei luoghi dove i bisogni emergono”.

Nello specifico del sottopasso delle Cure, durante l’inverno, ogni sera, un’unità di strada del volontariato effettua il passaggio dal sottopasso per portare supporto a coloro che rifiutano l’accoglienza all’interno delle strutture, distribuendo coperte, generi di prima necessità e quanto altro necessario. In caso di richieste di accoglienza, le persone vengono accompagnate direttamente nelle strutture predisposte per l’accoglienza invernale o all’albergo popolare. Durante l’estate prosegue il monitoraggio del volontariato e rimane costante l’attività del privato sociale. Le persone che rimangono nel sottopasso sono persone che rifiutano l’accoglienza nelle strutture.