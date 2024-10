DICOMANO – Furto di gasolio in un mezzo di Autolinee Toscane in sosta notturna.

Autolinee Toscane informa che presenterà formale denuncia per il furto di gasolio ad un bus accaduto a Dicomano.

Il mezzo era in sosta notturna ad un parcheggio in località Borghetto. Il conducente, intento a partire per svolgere il servizio di trasporto pubblico locale, ha notato la forzatura e rottura del bocchettone della benzina e, acceso il mezzo, ha notato il serbatoio vuoto.

Il bus era stato quindi derubato di 150 litri di gasolio. Questo ha reso inutilizzabile il mezzo per la partenza immediata. La messa in sicurezza del veicolo e del bocchettone, e il dover rifare il pieno, ha costretto a ritardare la partenza di 10 minuti. Finite le prime corse il bus poi è stato poi portato all’officina per essere sistemato in modo strutturale.

Autolinee Toscane presenterà denuncia e, sconcertata da tali gesti di inciviltà, ha anche informato l’amministrazione locale, con cui sono in corso valutazioni e opzioni su come aumentare la sicurezza nell’area in cui i bus sostano.