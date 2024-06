Getting your Trinity Audio player ready...

IMPRUNETA – Impruneta vince contro Autostrade: ok pagamento Tosap

Impruneta vince contro Autostrade, “con una storica sentenza, la numero 6029/2024” la Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune di Impruneta nella sua disputa con la società Autostrade per l’Italia che gestisce il tratto autostradale che attraversa il territorio comunale.

La Cassazione ha stabilito che la società è tenuta al pagamento della Tosap (Tassa di occupazione di aree pubbliche) per i sovrappassi autostradali sulle strade comunali.

La vicenda, illustra il Comune guidato dal sindaco Riccardo Lazzerini, ha avuto inizio nel 2013, quando l’Ufficio tributi del Comune di Impruneta ha notificato alla società alcuni accertamenti per il mancato pagamento della Tosap relativa agli anni dal 2013 al 2015.

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento, ma ha perso sia in primo grado davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sia in secondo grado davanti alla Commissione di Giustizia Tributaria Toscana.

Ricorsa in Cassazione, la società ha visto anche qui respinto il proprio ricorso. La Corte ha infatti confermato il diritto del Comune di Impruneta ad incassare la Tosap per i sovrappassi autostradali.

Sindaco Riccardo Lazzerini: “Si tratta di un importante traguardo per il Comune di Impruneta, che va nella direzione di tutelare gli onesti contribuenti. Grazie all’impegno dell’amministrazione e della giunta comunale, e all’alto livello di professionalità dell’Ufficio Tributi e dell’Avvocatura comunale, siamo riusciti a recuperare una somma significativa di denaro che sarà utilizzata per il bene della cittadinanza”.

L’avvocato Leonardo Renzi, che ha rappresentato il Comune di Impruneta in tutti i gradi di giudizio, ha espresso la sua soddisfazione per l’esito della vicenda. “Questa sentenza è un precedente importante che potrà essere utilizzato da altri Comuni in situazioni analoghe”.