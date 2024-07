In auto contro un pino, muore un 27enne a Signa

Getting your Trinity Audio player ready...

SIGNA – Muore dopo aver perso il controllo dell’auto finita contro un pino.

È successo a Signa, sulla provinciale 45 in via Cavalcanti Cattani. La vettura, guidata da un giovane di 27 anni, per cause al vaglio della polizia locale, è stata a sbattere violentemente contro il fusto di un pino situato al margine della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dalla centrale del 118 ed è stato allertato l’elisoccorso Pegaso di cui, purtroppo, non c’è stata necessità. Per i rilievi era presente invece la polizia locale.

Per intervenire sulla vettura è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che hanno operato con il divaricatore e le cesoie per liberare il conducente che è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e per consegnarlo al personale medico, che al termine delle manovre ne ha constatato il decesso.