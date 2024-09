In fiamme un edificio dismesso a Campi Bisenzio: scatta l’ordinanza del Comune – Video

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – Paura in tarda per un incendio che si è sviluppato in un edificio dismesso nel territorio del Comune di Campi Bisenzio, in via Einstein.

Le fiamme si sono sviluppate rapidamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano e dalla sede centrale intorno alle 22.15 del 14 settembre.

Tre squadre sono state impegnate tutta la notte per abbassare il calore e ed effettuare lo spegnimento che risulta delle prime luci dell’alba sotto controllo. Inviate sul posto anche tre autobotti ed una chilolitrica e uno scarrabile che fungono da riserva di acqua

Sul posto presente il funzionario dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni di spegnimento. Presenti sono arrivati anche i carabinieri e l’assessore del comune di Campi Bisenzio.

Giunto anche il mezzo meccanico Tripper dal comando di Pistoia, un dispositivo su cingoli sul quale è installato un monitor che eroga 4500 di acqua al minuto.

Il Comune ha emesso l’ordinanza che dispone, in attesa delle analisi di Asl e Arpat, il divieto di consumo e/o vendita di frutta e ortaggi raccolti in data successiva all’incendio nelle zone comprese entro il raggio di 500 metri; il divieto di attingere alle risorse idriche ai fini alimentari da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aerea, unitamente alla disposizione del divieto di pascolo entro il raggio di 500 metri almeno fino al 19 di settembre.