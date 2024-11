In fiamme una struttura abbandonata alle Cascine a Firenze: giù il tetto

FIRENZE – Paura nella notte a Firenze per un incendio in una struttura in viale del Pegaso, all’ippodromo delle Mulina.

Per spegnere le fiamme è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando di Firenze. Per l’incendio è crollata una parte della copertura dello stabile.

L’intervento ha previsto la presenza di una squadra, di un’autobotte e del nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico radiologico) per effettuare il campionamento della copertura.

Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.