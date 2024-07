In partenza i lavori di consolidamento al Ponte di Lazzeretto

Getting your Trinity Audio player ready...

CERRETO GUIDI – Partiranno lunedì (8 luglio) i lavori disposti dalla Città Metropolitana di Firenze per il Ponte di Lazzeretto sulla provinciale 31, che interesseranno le opere di consolidamento del muro di risvolto della struttura e di protezione della fondazione della spalla del ponte, in alveo del fiume Vincio, nel Comune di Cerreto Guidi.

I lavori dureranno 64 giorni e nei primi 49 giorni, cioè fino al 25 agosto, è prevista la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della Sp 31 traversa di Cerreto Guidi, dal chilometro 5+950 al chilometro 6+200, dunque per un tratto che non comprende il Ponte di Lazzeretto, il quale rimarrà sempre transitabile a senso unico alternato.

Pertanto, mediante apposite ordinanze, eventualmente da adottare in più fasi in relazione all’andamento delle lavorazioni, sarà disposta la chiusura di questo tratto di circa 250 metri lungo la provinciale 31, parallelo al fiume Vincio e denominato via del Vincio, da lunedì (8 luglio) a domenica 25 agosto dalle 0 alle 24, periodo durante il quale il traffico veicolare tra Stabbia e Lazzeretto verrà dirottato, per entrambi i sensi di marcia, su un percorso alternativo adeguatamente segnalato.

La maggiore lunghezza del percorso alternativo non comporterà maggiori stanziamenti di spesa in ordine al trasporto pubblico locale perché rientrante nei limiti di tolleranza del contratto tra Regione Toscana e Autolinee Toscane sulle variazioni di percorso e neppure maggiori stanziamenti di spesa in ordine al trasporto scolastico perché i lavori avvengono con le scuole di ogni ordine e grado chiuse.

Scheda tecnica e percorsi alternativi

Durata dei lavori: 64 giorni (44 giorni per i pali lungo la provinciale 31 via del Vincio – Sponda destra Vincio; 5 giorni per le opere di finitura stradale lungo la provinciale 31; 15 giorni per le opere di protezione idraulica delle fondazioni del ponte).

Durata della chiusura al transito veicolare della provinciale 31 in via del Vincio (non del ponte di Lazzeretto): 49 giorni.

Percorso alternativo alla provinciale 31 via del Vincio per il transito veicolare: via dell’Acquerata – via di Poggioni, più lungo di circa 1,3 chilometri rispetto al percorso su via del Vincio

Al termine dei 64 giorni di lavori, al momento previsto per il 10 settembre, sarà anche rispristinato il doppio senso di circolazione sul ponte di Lazzeretto.