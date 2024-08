Incendi in serie in provincia di Firenze: fiamme di bosco a Reggello e Pelago

Getting your Trinity Audio player ready...

REGGELLO – Giornata no sul fronte degli incendi in provincia di Firenze.

In fiamme è andata un’ampia porzione di bosco e olivi in prossimità della frazione di Tosi, nel comune di Reggello. L’incendio, iniziato dal ciglio della strada provinciale, si è rapidamente propagato spinto dal vento e aiutato dalla forte pendenza presente in zona.

Su decisione della Sala operativa provinciale sono state dislocate sul posto 9 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni della Montagna Fiorentina.

Su richiesta del direttore operazioni, la Sala operativa regionale ha disposto invio di due elicotteri della flotta regionale per supportare le operazioni di spegnimento.

Gli sforzi si sono concentrati sulla parte alta dell’incendio per evitare la propagazione delle fiamme ai boschi alle pendici della foresta di Vallombrosa.

Vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno sono invece intervenuti in località Raggioli nel comune di Pelago in via Vallombrosana, sempre per incendio di bosco.

Sul posto una squadra e un’autobotte inviate dalla sede centrale oltre al personale Aib della Regione Toscana. I Vbgili del fuoco sono a presidio della abitazioni presenti sulla zona.

È stato richiesto l’intervento anche dell’elicottero antincendio Aib Regionale. Su Pelago anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco del reparto volo di Arezzo.

In via del Pollaiolo a Lastra a Signa, infine, un incendio ha interessato un campo dove sono posizionati più di 4000 pannelli fotovoltaici, fortunatamente non interessati dalle fiamme. Sul posto anche il personale Aib della Regione Toscana. L’incendio ha coinvolto la sterpaglia presente alla base dei pannelli che sono staccati da terra.