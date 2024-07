Incendio a Campi Bisenzio, sindaco: “Chiudete le finestre”

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – Incendio a Campi Bisenzio, il sindaco Andrea Tagliaferri: “Chiudete le finestre”. Incendio a Campi Bisenzio, provincia di Firenze, nel pomeriggio di giovedì 4 luglio.

Le fiamme in un capannone industriale abbandonato, ex fabbrica di tappeti in via Battisti.

Il sindaco Andrea Tagliaferri chiede agli abitanti dell’area in cui si è sviluppato l’incendio di chiudere le finestre.

Al momento non risulterebbero feriti. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a contenere l’incendio evitando la propagazione ai locali adiacenti.

Una porzione della copertura dell’edificio è crollata: per questo sarà necessario l’intervento degli escavatori per effettuare lo smassamento e il minuto spegnimento.

Sul posto al lavoro i vigili del fuoco

Il Comune di Campi Bisenzio via social: “E’ in corso un incendio di un capannone abbandonato in via Cesare Battisti in zona San Martino. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono già operative sul posto e non risultano feriti al momento.