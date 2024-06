Infermiera uccisa a Careggi, convalidato il fermo del nipote 17enne

Getting your Trinity Audio player ready...

Ieri pomeriggio (28 giugno) il Gip del tribunale per i minorenni di Firenze ha convalidato il fermo di un 17enne di origine peruviana, accusato di omicidio aggravato e simulazione di reato.

Lunedì scorso, alle 5 del mattino, la polizia era intervenuta in via Niccolò da Tolentino a Careggi, nel capoluogo toscano, per una presunta rapina finita in tragedia. Una donna di 65 anni, l’infermiera Maria Teresa Flores Chavez, originaria anch’essa del Perù, era stata trovata morta.

Il nipote della vittima aveva riferito di essere stato colpito da un intruso e di aver trovato la nonna priva di sensi. Tuttavia, le indagini della squadra mobile della Questura di Firenze e della polizia scientifica hanno subito escluso l’ipotesi della rapina, ritenendo invece che la donna fosse stata uccisa proprio dal nipote al termine di una lite.

Il 17enne è stato arrestato e nell’interrogatorio di garanzia avrebbe anche confermato le due responsabilità. È stato quindi trasferito all’istituto penale minorile di Firenze. La procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze, guidata dalla dottoressa Roberta Pieri e dalla dottoressa Giuseppina Mione, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare all’istituto penale minorile.

L’accusato, che fino a sentenza definitiva gode della presunzione di innocenza, attende ora il processo per potersi difendere dalle pesanti accuse a suo carico.