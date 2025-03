Maltempo, si contano i danni: ancora disagi a Campi, in Mugello, Valdisieve e Romagna Toscana

Palazzuolo sul Senio

A seguito di un movimento franoso, il sindaco ha adottato un’ordinanza di evacuazione in località Ginestreto per un sospetto movimento franoso: sarà evacuata una persona che sarà accolta in struttura comunale.

Vaglia

Sono state risolte le criticità, non risultano persone isolate o evacuate. Risultano criticità per la fornitura di acqua potabile in località Pratolino per la quale è già attivo l’intervento per il servizio di ripristino a cura di Publiacqua, sia l’invio di autobotti.

Vicchio

Permane l’isolamento di 28 persone in località Poggiolino. Non risultano criticità. Permane l’evacuazione di 2 persone nella frazione Gattaia. L’amministrazione comunale ha riferito, altresì, di cinque abitazioni non ancora raggiungibili.

I livelli idrometrici dei fiumi Arno, Bisenzio, Carza, Greve, Lamone, Marina, Mugnone, Ombrone pistoiese, Pesa e Sieve sono tutti in calo. Il fiume Elsa, pur registrando un lieve innalzamento, non desta particolari preoccupazioni, in quanto rimane sotto il primo livello di guardia.

Non risultano criticità relative al sistema sanitario ospedaliero e territoriale. Non risultano criticità sotto il profilo della disalimentazione delle utenze elettriche.

Con riguardo alla viabilità, si rileva essenzialmente la chiusura della Statale 65 tra il Comune di Vaglia e la frazione di Fontebuona; la chiusura della provinciale 13; la chiusura della provinciale 32; la chiusura della provinciale 130; la chiusura della provinciale 503;la riapertura ai soli mezzi di soccorso della Statale 67 nel Comune di Dicomano, nella frazione di Contea e la transitabilità in senso unico alternato nel Comune di Lastra a Signa; la riapertura della regionale 302 ai soli mezzi di soccorso; la riapertura della provinciale 72 Vecchia pisana a Lastra a Signa.