Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Morto per amianto, Ministero Difesa condannato risarcimento.

Il Tribunale di Firenze ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire un importo di 300mila euro la vedova e il figlio orfano di T.N., nato e vissuto a Impruneta, provincia di Firenze, morto per un mesotelioma pleurico dovuto all’esposizione all’amianto nel corso del servizio di leva nell’Esercito Italiano.

Osservatorio Nazionale Amianto con presidente Ezio Bonanni, illustra “Dopo un rifiuto del Ministero, i familiari del militare si sono rivolti all’avvocato Bonanni, che ha ottenuto la pronuncia del Tribunale che ha accertato, tramite una consulenza tecnico ambientale, l’elevata esposizione ad amianto del militare, già riconosciuto vittima del dovere”.

Bonanni: “Si tratta dell’ennesima sentenza di condanna a carico del Ministero per il decesso di un militare dell’Esercito per elevata e non cautelata esposizione a fibre e polveri d’amianto e multipli cancerogeni che conferma l’allarmante dato epidemiologico sulle delle malattie e i decessi dei militari delle Forze Armate Italiane. Ci chiediamo le ragioni per le quali la Difesa neghi i diritti delle vittime nonostante le numerose pronunce di condanna dell’autorità giudiziaria, e auspichiamo l’intervento del Capo dello Stato per evitare queste sperequazioni che costringono i familiari, dopo l’odissea della malattia del congiunto e del lutto, ad affrontare anche continue azioni giudiziarie per far valere un proprio diritto”.