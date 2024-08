Muore in moto contro un’auto nello scontro all’incrocio

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Incidente mortale a Firenze all’incrocio fra via La Farina e via dei Della Robbia.

Per cause al vaglio della polizia municipale fiorentina la mattina del 12 agosto sono entrati in collisione uno scooter e un’auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 66enne pratese.

L’incidente è avvenuto nella mattina del 12 agosto all’incrocio fra via La Farina e via dei Della Robbia nella zona di piazzale Donatello. L’uomo percorreva via La Farina quando, per cause al vaglio della polizia municipale fiorentina, si è scontrato con un’auto che proveniva da via dei Della Robbia. Le condizioni del centauro sono apparse subito molto gravi e il trasporto in ospedale non è servito a salvargli la vita.

La strada è stata è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli agenti. La circolazione è stata ripristinata circa due ore dopo l’incidente.