Firenze, tre nuove sale operatorie ad alta tecnologia a Careggi

FIRENZE – All’ospedale Careggi di Firenze si alza il sipario su tre nuove sale angiografiche di ultima generazione. L’inaugurazione è fissata per mercoledì (27 agosto), alle ore 13, nel Blocco operatorio A del Padiglione Deas, sopra il Pronto soccorso.
Le nuove strutture, dotate di tecnologie all’avanguardia, arricchiscono l’offerta del policlinico e rappresentano un passo avanti nella qualità delle cure.
Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini e la direttrice generale di Careggi Daniela Matarrese.