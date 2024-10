Omicidio a San Casciano, resta in carcere il 22enne che ha sparato alla zia

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN CASCIANO VAL DI PESA – No alla scarcerazione, dal Gip Gianluca Mancuso del tribunale di Firenze, per il 22enne Mattia Scutti, in carcere a Sollicciano per aver ucciso a colpi di pistola la zia Laura Frosecchi, all’interno del panificio che la donna gestiva a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa.

Il giovane, assistito dall’avvocato Francesco Ceccherini del foro di Firenze, si avvalso, in sede di udienza di convalida dell’arresto, avvenuto il 17 ottobre, della facoltà di non rispondere.

Secondo la valutazione del giudice delle indagini preliminari per il giovane disoccupato c’è il rischio di reiterazione del reato e del compimento di gravi atti autolesionistici. Il giovane oltre che di omicidio volontario, è accusato di porto e detenzione abusiva di armi e munizioni.