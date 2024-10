Paura a Fucecchio: commando assalta il calzaturificio bloccando le strade con furgoni e chiodi

Getting your Trinity Audio player ready...

FUCECCHIO – Scene da film americano nella notte fra il 10 e l’11 ottobre a Fucecchio per il furto ai danni di un noto calzaturificio di Fucecchio, in provincia di Firenze.

Il blitz ha visto un gruppo di malviventi utilizzare numerosi mezzi, furgoni e camion risultati rubati in varie località dell’Italia centrale, per bloccare le principali vie di accesso alla zona produttiva di Taccino, alla periferia di Fucecchio.

Notevoli i danni causati alle strutture del calzaturificio ma magro il bottino, perché i malviventi non sono riusciti a raggiungere il caveau: cancelli divelti, serrande sfondate e danni anche all’interno della produzione. I sistemi di allarme dell’azienda hanno funzionato causando notevoli difficoltà ai malviventi soprattutto per il fumo sprigionato dai dispositivi di deterrenza.

I mezzi con i quali i ladri hanno bloccato le strade, invece, hanno causato notevoli danni alla viabilità: nel corso della mattina, infatti, il transito che insisteva sulla circonvallazione di Fucecchio/Sp11 e su viale Colombo è stato deviato su percorsi alternativi ma non è stato possibile garantire i servizi di trasporto pubblico locale e trasporto scolastico verso le frazioni di Ponte a Cappiano, Vedute, Querce, Pinete e Galleno.

La viabilità è tornata alla normalità nel corso della mattinata delll’11 ottobre anche se, per consentire la rimozione di alcuni mezzi, è rimasto chiuso un tratto di via Pistoiese compreso tra via delle Colmate e via Copernico. Il traffico è stato deviato su un percorso alternativo che consente comunque di proseguire sia in direzione Fucecchio che in direzione Montecatini Terme.

Sgomento da parte della sindaca Emma Donnini, dopo essersi recata sul luogo del furto: “Quella avvenuta stanotte – commenta la sindaca Emma Donnini – è senza dubbio un’operazione che i malviventi hanno studiato a tavolino in maniera meticolosa e che, oltre ai danni causati ad un’ importante azienda del nostro sistema produttivo, ha creato disagi a gran parte del nostro territorio. Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza agli imprenditori colpiti da questo assalto e ringrazio le forze dell’ordine che si stanno adoperando fin dalle prime ore del mattino per trovare elementi utili alle indagini”.