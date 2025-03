Prosegue l’allerta meteo arancione: sei Comuni della provincia di Firenze prorogano le ordinanze

FIRENZE – Allerta arancione ancora in corso in gran parte della regione e alcuni Comuni hanno deciso di prorogare le ordinanze.

Previsti a Calenzano la chiusura di parchi pubblici e giardini e inibizione di attività all’aperto; a Campi Bisenzio: chiusura di parchi pubblici e giardini inibizione di attività all’aperto; a Lastra a Signa la chiusura di parchi pubblici e giardini; a Marradi la chiusura di aree verdi e cimiteri; a Vaglia chiusura di aree verdi e cimiteri; infine a Vicchio chiusura di aree verdi e cimiteri.

A Barberino di Mugello permangono 27 persone evacuate a Bovecchio, con collegamento a piedi, monitorate da Comune e con beni di prima necessità. A partire dalla prossima settimana dovrebbero essere realizzati gli interventi di rimozione della frana per la liberazione della strada di accesso

A Dicomano permangono 40 persone isolate, con collegamento a piedi, monitorate dal Comune e con beni di prima necessità; a Marradi permangono 40 persone isolate e 100 persone evacuate.

Quanto alla viabilità nessuna criticità in atto per le autostrade. Confermata la chiusura della notta fra il 22 e il 23, programmata, del tratto Incisa-Firenze Sud per lavori della terza corsia e nella notte tra domenica e lunedì nel tratto Calenzano-Barberino;