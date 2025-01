Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ragazzo accoltellato al centro minori Firenze, sindaca Funaro: “Servono soluzioni nuove”

E’ in gravissime condizioni all’ospedale di Careggi un ragazzo accoltellato durante una rissa al Cas centro accoglienza straordinaria di viale Corsica a Firenze nel pomeriggio di sabato 18 gennaio. Feriti due agenti di Polizia municipale intervenuti per sedare la rissa.

Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Se ci sono minori problematici dobbiamo pensare a soluzioni nuove per cercare di andare ad intervenire. Ci siamo assestati intorno a 500 minori non accompagnati in città. Il fenomeno è circoscritto perché per fortuna la maggior parte dei minori non effettua questi episodi ma c’è un nucleo ristretto che è molto problematico, e per questo noi non possiamo richiedere agli operatori sociali di fare tutto il lavoro che deve essere fatto anche da altri. Gli operatori sociali spesso si ritrovano a fare gli operatori sociali, gli psicologi, a fare anche gli operatori della sicurezza e talvolta si ritrovano in grande difficoltà”.

“Quanto accaduto ja colpito non solo gli operatori sociali ma anche la Polizia municipale e i nostri operatori delle forze dell’ordine, e da parte nostra va tutta la nostra solidarietà e vicinanza a tutti”.

Indagini dei carabinieri per accertare le responsabilità ed identificare gli altri soggetti coinvolti nella rissa.