CAMPI BISENZIO – Ragazzo ucciso a Campi Bisenzio, indagini in corso. Caccia ai killer. Ragazzo ucciso a Campi Bisenzio, indagini in corso per risalire agli autori dell’assassinio di Maati, il ragazzo di 17 anni trovato senza vita a Campi Bisenzio, provincia di Firenze, ucciso a coltellate. Indagini svolte dai Carabinieri e dirette dalla procura di Firenze. Il ragazzo, nato a Poggibonsi e residente a Certaldo, è stato trovato morto in via de’ Tintori. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ucciso probabilmente nel corso di una lite in strada che ha coinvolto un gruppo di giovani. A trovare il corpo ormai senza vita, accanto alla fermata dell’autobus bus, sono stati tre giovani. In quel momento due dipendenti del vicino supermercato Coop stavano entrando al lavoro e hanno visto i tre giovani che stavano chiamando l’ambulanza. Subito dopo sono arrivati i carabinieri che hanno chiuso la strada e sono inizia i rilievi della scientifica. La lite che è risultata fatale a Moubakir potrebbe essere iniziata nelle vicinanze di una discoteca.

Sindaco Andrea Tagliaferri via social: “La morte di un ragazzo di appena diciassette anni, accoltellato da ignoti, ci lascia attoniti e profondamente addolorati. Desidero rassicurare i cittadini che le forze dell’ordine, con le quali siamo in contatto, sono al lavoro per fare piena luce su quanto accaduto. Le indagini sono in corso e confidiamo che i responsabili di questo atto così brutale vengano individuati e consegnati alla giustizia al più presto.