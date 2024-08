Rintracciata alla stazione di Firenze: deve scontare oltre 21 anni di carcere

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Doveva scontare una pena, per un cumulo di sentenze diventate esecutive, di oltre 21 anni di carcere: individuata e arrestata nell’area della stazione di Santa Maria Novella.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno identificato una donna che aveva a carico un ordine di carcerazione per un cumulo di pene per 21 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio ed evasione.

La donna, una 38enne di origine bosniaca, è stata identificata dagli agenti intorno alle 19 all’interno della stazione e, dopo gli opportuni accertamenti, è stata accompagnata al carcere di Sollicciano.

Continuano così i controlli a Firenze che, soprattutto ma non solo, durante le ore serali, vede le forze di polizia cittadine passare al setaccio le zone maggiormente colpite da episodi di criminalità e degrado urbano. Il questore Maurizio Auriemma ha infatti disposto e organizzato, con specifici tavoli tecnici in via Zara, una serie di serrati controlli anche sulla base di quanto emerso durante i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuti in prefettura.

“Scopo di questa attività – ha sottolineato il questore Maurizio Auriemma – è ripristinare ovunque e comunque la legalità sul territorio, restituendolo in questo modo ai cittadini e ai turisti che dal tutto il mondo vengono a visitare le bellezze della città gigliata. Così, insieme alle pattuglie cosiddette ordinarie, quelle straordinarie hanno intensificato i controlli in tutti i quartieri del capoluogo toscano”.