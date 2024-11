Risse e liti violente fra avventori, chiuso per due volte nell’arco di pochi giorni un bar di Castelfiorentino

Il 4 novembre, i carabinieri della Stazione di Castelfiorentino hanno notificato al titolare del locale nelle vicinanze della stazione un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività commerciale per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle Leggi in materia di pubblica sicurezza, emesso dalla Questura di Firenze.

Il provvedimento è scaturito da una proposta avanzata dai Ccrabinieri a seguito di una violenta lite avvenuta tra degli avventori del locale lo scorso 30 ottobre. In particolare due uomini, entrambi noti alle forze dell’ordine, hanno tenuto una condotta violenta e pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Cruciale per la ricostruzione degli eventi, l’analisi e la ricostruzione operata dai militari mediante numerose immagini estrapolate da alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona, che hanno permesso di identificare gli autori non nuovi ad episodi similari.

Lo stesso bar era stato destinatario di analogo provvedimento già il 9 ottobre scorso, sempre per la durata di 15 giorni, per una rissa, tra alcuni avventori, occorsa la sera dell’1 ottobre. Anche il quel caso era stata decisiva la ricostruzione fatta mediante un apparato di videosorveglianza che aveva consentito di ricostruire tutte le fasi della violenta lite.

Il provvedimento di polizia, a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, nonché quello di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti socialmente pericolosi, ed evitarne l’aggregazione in uno dei locali centrali del Comune.

Questa chiusura costituisce, l’ennesimo tassello di una incisiva azione posta in essere dai militari della Compagnia di Empoli, sul comune di Castelfiorentino, che mediante il potenziamento dell’azione preventiva aveva consentito il 22 ottobre di rinvenire, anche mediante l’ausilio di unità cinofile, due panetti di hashish del peso complessivo di oltre 125 grammi, alla stazione ed il 10 ottobre, a seguito di un controllo assieme al personale del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, alla sospensione di due attività commerciali, in piazza Gramsci, per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.