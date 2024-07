Scatta il sequestro alla stazione di merce contraffatta o venduta abusivamente

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Merce contraffatta o venduta abusivamente nella zona di piazza Stazione, blitz della polizia di Stato e della polizia municipale e scatta il sequestro.

Il bilancio è di oltre 700 pezzi tra merce e attrezzatura per la vendita abusiva su suolo pubblico che sono stati sequestrati dagli agenti dei reparti Fortezza e Antidegrado insieme a due volanti della Polizia di Stato. È accaduto nel corso dei controlli in piazza Stazione lato Alamanni, a seguito di numerose segnalazioni arrivate da residenti e cittadini.

Con l’intervento sono stati effettuati due sequestri di merce a persone già note per la vendita abusiva su area pubblica e per trasporto di merce (oggetti per la cura e l’igiene personale) in quantità e tipologia tali da non costituire normale acquisto per uso personale. Alle due persone sono stati contestati i relativi verbali e per una delle due è scattato anche l’ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona della Stazione. Un terzo sequestro è stato effettuato ai danni di una persona che si è data alla fuga lasciando numerose pietanze sulla strada.

In totale sono state controllate oltre 10 persone per la verifica del regolare soggiorno sul territorio italiano, con il sequestro di oltre 700 pezzi tra merce e attrezzatura per la vendita.

“Ringrazio la polizia municipale per l’impegno costante sulla legalità – ha detto l’assessore alla polizia municipale Andrea Giorgio -. I controlli e gli interventi come questi proseguono in piazza Stazione e in tutti i quartieri della città, a conferma del lavoro che la polizia municipale porta avanti per la sicurezza urbana”.