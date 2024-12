Scippata della borsa nel parcheggio del supermercato: arrestato un 52enne

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Scippa un’anziana della borsa e scappa: rintracciato dalla polizia e arrestato un 52enne.

L’episodio in via Canova, all’Isolotto, nel parcheggio di un noto supermercato: l’uomo, a bordo di uno scooter, si sarebbe avvicinato a tutta velocità alle spalle di un’anziana afferrandole violentemente la borsa che aveva al seguito. La donna, nonostante tutto, non avrebbe mollato la presa cercando di tenere con sé i suoi effetti personali, ma il malintenzionato, a questo punto, avrebbe strattonato l’oggetto con maggiore forza trascinando la vittima per qualche metro e riuscendo, infine, nel suo intento.

I falchi della squadra mobile presenti in zona per uno specifico servizio di contrasto anche ai reati predatori, sono immediatamente intervenuti: mentre alcuni agenti hanno soccorso la donna, altri si sono lanciati subito all’inseguimento dello scippatore. I poliziotti, non perdendo mai di vista il fuggitivo, gli hanno tagliato ogni possibile via di fuga costringendolo ad immettersi in una strada senza uscita dove è stato definitivamente fermato ed identificato. A seguito dei controlli, oltre alla refurtiva immediatamente recuperata e restituita alla vittima del colpo, è emerso anche che anche il mezzo a due ruote in uso al 52enne era provento di furto.

L’arrestato è stato indagato anche per il reato di ricettazione, ed anche in questo caso, i poliziotti hanno riconsegnato il bene al suo legittimo proprietario.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, su disposizione della procura di Firenze, è stato accompagnato dai poliziotti al carcere fiorentino di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.