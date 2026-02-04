10.5 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Spacciatore in monopattino a 14 anni fermato dalla polizia

Addosso aveva hashish diviso in dosi e una somma importante in denaro contante: in attesa del processo è stato affidato ai familiari

Cronaca
REDAZIONE
(foto polizia)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Un controllo di routine nel cuore di Firenze ha portato all’arresto di un giovanissimo da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile.

L’episodio ha avuto inizio in piazza Alberti, dove i militari, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un ragazzo a bordo di un monopattino. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato improvvisamente la fuga, venendo però rintracciato poco dopo in una strada limitrofa.

In seguito alla perquisizione, i militari hanno rinvenuto in possesso del minore un coltello a serramanico, 55,73 grammi di hashish e una somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio, materiale che è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Il giovane, un 14enne italiano esidente a Firenze, è stato dichiarato in arresto. Dopo la convalida da parte dell’autorità giudiziaria competente, il minore è stato affidato ai propri familiari, con sottoposizione dello stesso ad obblighi e prescrizioni di natura cautelare penale che, in ambito minorile hanno la fondamentale funzione di assicurare esigenze cautelari ed educative al contempo.

© Riproduzione riservata

