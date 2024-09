Strappa la borsa a una donna e fugge: fermato da due residenti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tenta la rapina, poi viene bloccato dai cittadini in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

È finito male il colpo di un 35enne tunisino la mattina del 19 settembre.

L’uomo intorno alle 5 del mattino, ha tentato di rapinare la borsa di una turista asiatica che percorreva a piedi via Melegnano a Firenze in direzione di Borgo Ognissanti; dal canto suo la vittima, realizzata ciò che stava accadendo, ha reagito stringendo la borsa a sé, il rapinatore quindi, ha strattonato violentemente la vittima facendola rovinare al suolo, trascinandola con forza per alcuni metri fino a impossessarsi della borsa, dandosi poi alla fuga.

Le urla della donna, nel frattempo, hanno attirato l’attenzione di due passanti i quali sono riusciti ad intercettare l’aggressore e a bloccarlo, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Il maltolto è stato quindi restituito alla giovane mentre l’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato e condotto al carcere di Firenze Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.