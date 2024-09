Tramvia, posato e saldato l’ultimo metro di binari della linea Fortezza-San Marco a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Infrastrutture, un nuovo passo verso l’apertura di una nuova linea di trambia a Firenze.

Il 4 settembre, alla presenza della sindaca Sara Funaro e dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, dopo la posa, è stato saldato l’ultimo metro di binari della tramvia Fortezza-Libertà-San Marco in corrispondenza dello scambio tra viale Matteotti e via La Marmora.

“La tramvia sta rivoluzionando la nostra città. Un mezzo puntuale, pulito ed efficiente che migliora la qualità della vita e restituisce tempo alle persone. E oggi è stato compiuto un altro passo fondamentale che ci avvicina sempre più al completamento della Vacs”, dichiara la sindaca Funaro.

“È stato emozionante vedere la posa dell’ultimo metro, frutto di un lungo lavoro da parte di tantissime persone – commenta l’assessore Giorgio – ed effettuato con qualche giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma impostato con le ditte. Ringrazio tutti i tecnici e gli operai che hanno reso possibile questo passaggio fondamentale. Adesso andiamo avanti spediti per le ultime lavorazioni con l’obiettivo di regalare ai fiorentini un altro pezzo di sistema tranviario che sta trasformando la città e proseguire su altre linee. Confidiamo in un impatto zero sul traffico dalla prossima settimana”.

Dal punto di vista tecnico, viene utilizzata la saldatura alluminotermica, già ampliamente usata nei lavori ferroviari, che consente un collegamento tra le due parti di binari senza soluzione di continuità evitando quindi i fastidiosi sobbalzi un tempo consueti.

Per quanto riguarda gli ultimi interventi, i lavori con impatto sulla mobilità sono in via di ultimazione e saranno conclusi entro i prossimi giorni in linea con quanto concordato. Restano da completare alcune sistemazioni urbanistiche sui controviali e la tesatura della linea di contatto (programmata però in orario notturno).