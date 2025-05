Trasporta 5 chili di marijuana in una scatola, in casa ne ha altri 11: arrestato pusher

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Spaccio di droga, un altro ottimo risultato della polizia di Firenze: spacciatore in manette.

Ieri pomeriggio (2 maggio) personale della Squadra Mobile della questura di Firenze ha arrestato un cittadino italiano di 45 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sequestrando a suo carico circa 17 chili di marijuana, 8mila euro in contanti, materiale verosimilmente utilizzato per la pesatura e per il confezionamento e una macchinetta elettrica conta-banconote.

All’esito di una mirata e articolata attività di indagine, i poliziotti della Squadra Mobile fiorentina hanno seguito i passi del 45enne osservandolo raggiungere a bordo del suo scooter un fondo commerciale in via Arnolfo e lasciare all’interno una scatola di grosse dimensioni che trasportava.

Viste le circostanze, un’aliquota del personale che era appostato all’esterno ha deciso di effettuare un controllo all’interno del fondo, rinvenendo nella scatola – che era stata vista prima trasportare – oltre 5 chili di marijuana, mentre altro personale fermava il soggetto.

Estesi i controlli nell’abitazione del 45enne, in via Giampaolo Orsini, gli operatori hanno inoltre scovato all’interno della cantina circa 11 chili della stessa sostanza e una macchinetta conta-soldi, all’interno della camera da letto 8mila euro in contanti celati, in parte, in una presa elettrica che occultava una piccola cassaforte e, in parte, in un cassetto del comodino nonché, all’interno di uno sgabuzzino, altra sostanza, una macchinetta sottovuoto e una bilancia di precisione.

Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’uomo – già noto alle forze di polizia – è stato condotto al carcere di Sollicciano in attesa di convalida della misura precautelare.