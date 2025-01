Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Greve in Chianti

Getting your Trinity Audio player ready...

GREVE IN CHIANTI – Tre intossicati per l’incendio in un appartamento di Greve in Chianti, in provincia di Firenze.

L’episodio nella notte del 13 gennaio ha visto l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa e Figline dei vigili del fuoco, che hanno effettuato lo spegnimento che ha interessato la camera e l’ingresso. Sul posto è stata inviata anche l’autoscala dalla sede centrale.

Il personale sanitario, coordinato dalla centrale unica del 118, ha trasportato in ospedale tre persone che si trovavano nell’appartamento confinante per i controlli di rito per i fumi della combustione.

Al termine delle operazioni di soccorso l’appartamento non è agibile per i danni dell’incendio e da fumo nei restanti vani dell’appartamento.