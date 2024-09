Turista fiorentino muore mentre fa il bagno in Salento

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dramma per un turista fiorentino in vacanza in Salento, a Torre dell’Orso, in provincia di Lecce.

È morto, a causa di un malore, mentre era in spiaggia l’85enne Ugo Cappelli, da qualche giorno in vacanza in Puglia. L’anziano era arrivato in Salento da Firenze per trascorrere alcuni giorni di vacanza e godersi le ultime giornate di sole della stagione.

Si è sentito male mentre stava facendo il bagno nelle acque del lido La Sorgente e i soccorsi sono stati inutili.

Soccorso e portato a riva,è stato affidato al personale sanitario del 118 giunto in spiaggia, ma per lui non c’è stato nulla da fare.