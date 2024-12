Ubriaco spintona e minaccia di morte il padre ultranovantenne

Getting your Trinity Audio player ready...

PIETRASANTA – Denunciato per le minacce aggravate al padre la sera di Natale.

Una richiesta d’intervento è arrivata alla sala operativa del commissariato di Forte dei Marmi per una lite in famiglia a Pietrasanta. Dopo pochi minuti la volante del commissariato di Forte dei Marmi, assieme a personale della Croce Verde e dei carabinieri di Pietrasanta, ha accertato che poco prima un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta ad assunzione di sostanze alcoliche, aveva spintonato il proprio padre, ultranovantenne, minacciando di ucciderlo.

Gli agenti della volante sono entrati subito nell’abitazione e hanno trovato il figlio nella camera da letto, dove saltuariamente veniva ospitato dal padre, e vista lo stato di alterazione è stato trasportato all’ospedale Versilia per le cure del caso.

Nel contempo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 6 coltelli a serramanico di varie dimensioni, posizionati sul comodino vicino al letto.

L’uomo è stato denunciato per il reato di minacce aggravate.