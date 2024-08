Un’altra aggressione a un conducente di tramvia, i sindacati chiedono sicurezza

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nella notte di sabato 30 agosto si è verificato l’ennesimo episodio che ha visto coinvolto un conducente della tramvia durante lo svolgimento del servizio.

Al capolinea di Careggi, il lavoratore è stato aggredito da alcuni individui che lo hanno colpito con una bottiglia e successivamente si sono allontanati. Il conducente ha quindi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari riportando svariati punti di sutura.

Ad annunciare il fatto una nota congiunta firmata da segreterie territoriali di Firenze e dalle rappresentanze sindacali aziendali in Gest di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa Cisal.

“Il servizio notturno, che nelle giornate di venerdì e sabato, si prolunga fino alle 2.30 di notte, è particolarmente frequentato ma risulta totalmente sprovvisto di una qualsiasi minima forma di sorveglianza a bordo – dicono i sindacati – Tutto ciò favorisce il proliferare di comportamenti che travalicano il necessario rispetto delle regole e decoro lasciando l’utenza ed i lavoratori e le lavoratrici in balia di soggetti che gravitano al limite della legalità”.

“Considerando assolutamente non più tollerabili certi avvenimenti ed augurando una pronta guarigione al collega coinvolto, chiediamo al nuovo assessore alla mobilità e trasporto pubblico di riprendere celermente il confronto che avevamo iniziato con la precedente amministrazione, in modo che tali episodi non abbiano più a verificarsi”.