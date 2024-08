Vaccinazioni in crescita a Firenze, Empoli, Pistoia e Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sono ottimi i risultati per le vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia nei bambini al 24esimo mese di vita nell’Azienda Usl Toscana Centro.

In particolare per l‘esavalente si registra il valore più alto di tutta la Toscana; cresce l’adesione alla campagna vaccinale contro il Papilloma virus nei giovani e sono ancora bassi i tassi per influenza negli ultra 65enni.

Questa la sintesi, relativa alle coperture vaccinali, nei territori di Empoli, Firenze, Prato e Pistoia, che viene riportata nell’ultima relazione sanitaria.

Lo scorso anno in tutte le otto zone distretto dell’azienda l’esavalente (poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite virale B, Haemophilus Influenzae tipo B), offerto ai bambini residenti, entro 24 mesi di vita, ha registrato un aumento con il valore più alto a livello regionale: rispetto al 96.9% del 2022, è stato raggiunto il 98,7%. Si consolida quindi il superamento della soglia minima del 95% raccomandata dall’Oms.

Anche per quanto concerne la vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia è stata raggiunta complessivamente una copertura del 98 per cento e per la varicella il 97 per cento.



La vaccinazione contro il papilloma virus (HPV), in Toscana raccomandata e offerta gratuitamente alle femmine e ai maschi nel corso del dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti), nonostante il trend in crescita nel 2023 non viene raggiunta una buona copertura vaccinale: le Zone Distretto vengono classificate nelle fasce di valutazione media e sarà intensifica la campagna di sensibilizzazione tutt’ora in corso.



Per meningococco C, a 24 mesi di vita (vaccinazione non obbligatoria, ma fortemente raccomandata ad offerta attiva e gratuita), l’Azienda Usl Tc è allineata al dato toscano che oscilla intorno al 90 per cento.



Relativamente, invece, alla copertura per il vaccino antipneumococcico , sempre a 24 mesi di vita, i dati sono al di sotto delle aspettative analogamente a quanto accade in tutta la regione.



Per l’Azienda sono insoddisfacenti anche i risultati a proposito del vaccino antinfluenzale nella popolazione di età pari o superiore a 65 anni e questo nonostante il trend in riduzione sia a livello nazionale: l’anno scorso nell’Ausl Tc la copertura è stata del 63,3%.



L’Azienda Usl Toscana centro ha anche avviato l’esperienza dei Piani vaccinali personalizzati, elaborati dai medici igienisti afferenti all’Area di Igiene e Sanità Pubblica e della Nutrizione per i gruppi di popolazione a rischio per patologia e/o con fragilità. È un’esperienza pilota, per il momento unica in Italia, del Dipartimento di prevenzione (diretto dal dottor Renzo Berti) di concerto con il Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie (diretto dalla dottoressa Sandra Moretti).

Il Piano rappresenta uno strumento ufficiale e formalizzato di consulenza di secondo livello per gli operatori sanitari, sia territoriali che ospedalieri della Asl Toscana Centro, di altre aziende ospedaliere e territoriali, e dei medici di medicina generale, per fornire aggiornate indicazioni in merito alle tipologie di vaccini opportuni e necessari in relazione alle caratteristiche del vaccinando, ed alla appropriata calendarizzazione delle somministrazioni.

Ogni piano vaccinale potrà essere richiesto dai vaccinatori agli indirizzi mail delle Unità funzionali di Igiene pubblica e nutrizione della Asl Toscana Centro: sarà inserito nella cartella informatizza regionale (Sispc) così da poter essere consultato da ogni punto vaccinale della Usl Toscana Centro, dai medici di medicina generale o sarà inviato all’operatore sanitario che lo ha richiesto.



I gruppi di popolazione a rischio per patologia sono rappresentati da persone che presentano determinate caratteristiche e particolari condizioni morbose che li espongono ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive invasive e sviluppare in tal caso complicanze gravi.