Vandalizzata a Firenze la lapide dedicata al giudice antimafia Antonino Caponnetto

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Vandali alla lapide in memoria del giudice antimafia Antonino Caponnetto.

A denunciare il gesto, su X, la sindaca di Firenze Sara Funaro. La scoperta della lapide spezzata nei giardini di Lungarno del Tempio, è stata della Fondazione intitolata al giudice.

“Un gesto vile – ha detto la sindaca – che scredita la memoria del giudice antimafia Antonino Caponnetto. Tutta la mia solidarietà alla Fondazione a lui dedicata. Ripristineremo la lapide il prima possibile”.

La polizia municipale sta visionando le immagini prese dalle telecamere pubbliche presenti nella zona per individuare i responsabili del gesto.

Sul tema anche il coordinamento dei comitati per la sicurezza per Firenze. Così il coordinatore Simone Gianfaldoni: “Una situazione ormai da tempo in peggioramento nei nostri quartieri cittadini: aggressioni, spaccio a tutte le ore, illegalità, risse causate spesso da ubriachezza molesta, spaccate continue alle auto in sosta una situazione che non fa dormire sogni tranquilli ai cittadini. Da tempo la Fondazione Caponnetto collabora insieme ai comitati e come coordinamento comitati siamo solidali e con fermezza chiediamo a tutto il governo e istituzioni fiorentine di dare risposte forti sul fronte sicurezza ai cittadini che hanno bisogno di tranquillità ormai persa da tempo”.