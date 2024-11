Violento incendio in un edificio industriale di Campi Bisenzio

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Grave incendio intorno alle 3 del mattino del 24 novembre in uno stabilimento industriale di Campi Bisenzio, in via Mugellese, in provincia di Firenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, dalla sede centrale e dai distaccamenti di Firenze Ovest, Empoli e Calenzano.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, un’autoscala e quattro autobotti, e il funzionario di servizio per coordinare le operazioni di spegnimento, hanno contenuto la propagazione dell’incendio al resto dell’edificio e nel giro di un’ora è stato confinato ed estinto. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di bonifica.

Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte.