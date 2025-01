A Tim Burton il premio internazionale alla carriera ‘Lorenzo il Magnifico’

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sarà assegnato al regista e artista americano Tim Burton il Premio internazionale Lorenzo il Magnifico alla carriera, in occasione della XV Florence Biennale – Mostra internazionale d’arte contemporanea e design, che si terrà dal 18 al 26 ottobre alla Fortezza da Basso di Firenze, con il tema The Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design (La sublime essenza della luce e dell’oscurità. Concetti di dualismo e di unità nell’arte contemporanea e nel design).

Il celebre regista e artista statunitense, ampiamente considerato come uno dei più fantasiosi e visionari autori cinematografici dei nostri tempi, ha così accolto la notizia del premio: “Sono molto onorato di essere il nuovo destinatario del premio Lorenzo il Magnifico alla carriera, unendomi alla lista di artisti straordinari premiati in passato. Questo riconoscimento mi dà anche la possibilità di creare una mostra a Firenze per la Biennale, e non vedo l’ora di esplorare il tema di quest’anno su dualismo e unità attraverso la mia arte e riflettere su quegli opposti che non esistono l’uno senza l’altro: luce e oscurità, bene e male, ordine e caos”.

Tim Burton riceverà il premio Lorenzo il Magnifico alla carriera martedì 21 ottobre nell’area teatro di Florence Biennale, alla Fortezza da Basso di Firenze.

Le motivazioni del comitato curatoriale sono state anticipate dal direttore generale della mostra, Jacopo Celona: “Il premio è il riconoscimento di Florence Biennale a uno degli artisti più importanti dei nostri tempi per il suo straordinario lavoro artistico che abbraccia disegno, grafica, animazione stop-motion e produzione cinematografica. Attraverso le sue opere, Tim Burton ha rivoluzionato la prospettiva che vede l’oscurità come sinonimo di male, facendo emergere nuovi concetti di bellezza grazie a visioni magiche e poetiche, abbattendo stereotipi legati ai dualismi e promuovendo una profonda comprensione della natura umana e delle connessioni tra il nostro limitato e fragile mondo terrestre e l’immensità dell’universo: una nuova prospettiva immateriale, spirituale, trascendentale, capace di dare consapevolezza emotiva dell’infinito, che configura le sue opere come espressione artistica di assoluta straordinarietà e come eredità culturale duratura sia per la comunità artistica, sia per il pubblico globale”

Molto prima di diventare regista, Tim Burton si è espresso attraverso il disegno, la pittura e la fotografia, tutti diventati parte integrante del suo processo creativo che continua a perseguire ancora oggi, con uno stile talmente unico da far coniare l’aggettivo Burtonesque.

La sua vasta produzione di opere d’arte è stata documentata in libri come The Art of Tim Burton, un volume di 430 pagine che comprende più di 40 anni delle sue creazioni. In concomitanza con la sua uscita, il Museum of Modern Art ha aperto un’ampia mostra delle sue opere a New York, che è andata in tournée a Melbourne, Toronto, Los Angeles, Parigi e Seoul.

Una seconda mostra delle sue opere d’arte, The World of Tim Burton, è stata presentata a Praga, Tokyo, Osaka, Brühl, San Paolo, Shanghai, Hong Kong, Genk, Città del Messico e continua a essere in tournée a livello internazionale.

Parallelamente, come regista ha scritto, diretto e prodotto numerosi film iconici, tra cui film cult, grandi successi al botteghino e adattamenti creativi.

Accreditato per aver dato il via al colosso dei film sui supereroi (Batman, 1989; Batman Returns, 1992), rinvigorendo l’animazione stop-motion (Nightmare Before Christmas, 1993; La sposa cadavere, 2005), dando una svolta macabra ai musical su larga scala (Sweeney Todd, 2007) e creando alcuni degli antieroi più iconici del cinema (Beetlejuice, 1988; Edward mani di forbice, 1990). I suoi progetti più recenti includono il lungometraggio Beetlejuice Beetlejuice (2024) e la serie televisiva acclamata dalla critica Mercoledì (2022-presente).

L’inimitabile lavoro di Burton abbraccia più generi, rendendolo una delle voci più distintive del cinema moderno.