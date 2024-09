Bagno a Ripoli, la Torre si aggiudica la 45esima edizione del Palio delle Contrade

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNO A RIPOLI – Palio delle Contrade-Giostra della Stella, la Contrada della Torre si aggiudica la 45esima edizione che si è svolta sabato 14 settembre ai giardini Nano Campeggi ai Ponti.

Grande la partecipazione di pubblico, nonostante il rinvio per maltempo della manifestazione, in programma tradizionalmente la seconda domenica di settembre. Ad aprire il palio, nel pomeriggio, la sfida tra le contrade con i giochi rinascimentali. A seguire, in serata, il corteo storico con figuranti, musici e sbandieratori che ha aperto la strada alla gara dei cavalieri, chiamati a centrare con la spada le stelle appese al leone, simbolo del Comune.

La Giostra è stata vinta dalla Contrada il Mulino, con il cavaliere Lorenzo De Simone che ha conquistato 34 punti. 17 i punti segnati dal cavaliere del Cavallo Alessandro Ugolini, mentre 12 quelli conquistati dal cavaliere della Torre Maurizio Frulio.

Sommando i punti dei giochi pomeridiani, la Torre ha conquistato la vetta della classifica, aggiudicandosi il Palio per il secondo anno consecutivo e il ‘cencio’ disegnato dall’artista Lucia Vannozzi. La Giostra è stata preceduta da un minuto di silenzio in ricordo di due storici contradaioli, recentemente scomparsi: Lombardo Lombardi e Walter Bordoni.

A premiare i vincitori il sindaco Francesco Pignotti, in abiti rinascimentali insieme alla giunta, il presidente dell’associazione Palio della Contrade-Giostra della Stella Antonio Arcangeli e il presidente del circolo Sms di Bagno a Ripoli Claudio Tonarelli.

“Una bellissima e partecipata edizione del Palio e della Giostra della Stella – ha commentato il sindaco Pignotti – Non sarebbe stato possibile senza i tanti volontari e i rappresentanti dell’associazione Giostra della Stella-Palio delle Contrade, i figuranti e i cavalieri che ci mettono passione ed entusiasmo. Arrivederci al prossimo anno e complimenti alla Torre che fa doppietta, vincendo il Palio per il secondo anno consecutivo, mentre il Mulino si è aggiudicato la Giostra”.