Capodanno con Bennato a Scandicci, sindaca: “Non c’è artista più adatto di lui”

SCANDICCI – Capodanno con Bennato a Scandicci, provincia di Firenze. Concerto di Edoardo Bennato con ingresso libero in piazzale della Resistenza martedì 31 dicembre.

Il Comune invita a usare mezzi pubblici. Tramvia non stop tutta la notte.

Ordinanza sindaca Claudia Sereni divieto somministrazione bevande in vetro, alluminio, metallo. Divieto bombolette spray qualsiasi tipo, compreso spray peperoncino.

Il set di Edoardo Bennato è preceduto e seguito dal dj set di Cipo, musicista, attore e dj.

Un concerto a Scandicci a partire dalle ore 22 del 31 dicembre adatto a tutte le età, in grado di attrarre non solo il pubblico proveniente dalla provincia, ma anche quello regionale e nazionale. La presenza di Cipo arricchirà l’offerta musicale in un’ottica di dialogo diretto con un pubblico più giovane, che lo ha conosciuto attraverso X-Factor. L’evento è organizzato da Comune con associazione Beat 15 e Kashmir Music.

Nel suo live ad alto contenuto rock&blues Bennato proporrà i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Una serata di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico. Un’esperienza emozionale con i brani e le melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo. Ad affiancare Bennato sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni.

Sindaca Claudia Sereni: “Con Edoardo Bennato portiamo a Scandicci uno dei più grandi artisti del panorama nazionale. La sua musica ne fa una figura trasversale in grado di coinvolgere tutte le generazioni. Quella di Bennato è una scelta che rispecchia il Capodanno che volevamo, ossia una festa che parla a tutti, da zero a cento anni. Non c’era un artista che fosse più adatto di lui, per la sua storia e per la forza espressiva del suo linguaggio. Un ringraziamento va alle aziende locali, che grazie alle loro sponsorizzazioni hanno reso possibile tutto questo”.