FIRENZE – Carlo Conti alla guida di Sanremo: “Grazie a tutti per l’affetto”.

Carlo Conti alla guida di Sanremo. Il presentatore fiorentino è il nuovo direttore artistico nonché conduttore del Festival di Sanremo edizioni 2025 e 2026.

L’annuncio ufficiale Rai mercoledì 22 maggio 2024. Un ritorno per Carlo Conti che ha guidato Sanremo dal 2015 al 2017, lanciando, tra gli altri, Francesco Gabbani, che dunque riceve il testimone da Amadeus, autore delle ultime cinque edizioni record di ascolti. Amadeus ha dato l’addio alla Rai per Discovery.

Carlo Conti al Tg1: “I Conti tornano. Torno a Sanremo dopo sette anni. Cercherò di riprendere il lavoro che ho fatto, portato avanti alla grande due anni da Claudio Baglioni e alla grandissima cinque anni da Amadeus cinque anni. La musica protagonista al centro.

Sto ricevendo tantissimi messaggi. Il primo a scrivermi stamattina Fiorello.

Grazie a tutti per il grande affetto. Ho sentito questo tifo per me in Rai che mi ha fatto dire torniamo e facciamo la direzione artistica del Festival. Sarà per i prossimi due anni, 2025 e 2026. E’ anche un bel modo per festeggiare i miei primi 40 anni di Rai, il mio primo contratto è datato 1985

Ora ci sono step ben precisi. Adesso c’è la cosa più importante, il regolamento. Poi inizieremo ad ascoltare le nuove proposte. Quindi i big. Poi cercherò di capire la squadra con me sul palco per Sanremo e gli ospiti”.

Sugli amici di sempre Pieraccioni e Panariello sul palco dell’Ariston: “Credo di no, almeno non in presenza fissa. Credo che andrò avanti sull’idea di alternare ogni sera qualcosa di diverso. Facciamo troppe cose insieme con Panariello e Pieraccioni. Non li sopporto più”.

Carlo Conti, nato a Firenze, buen retiro estivo a Castiglioncello, provincia di Livorno, è autore e conduttori di moltissimi programmi Rai di grande successo.

Carlo Conti dunque alla guida di Sanremo 2025 e 2026 Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Rai: “Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità”.