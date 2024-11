Con il Peposo Day un intero weekend dedicato al piatto tipico dell’Impruneta

Getting your Trinity Audio player ready...

IMPRUNETA – Un omaggio alla tradizione enogastronomica locale con un intero weekend dedicato.

Dall’8 novembre torna a Impruneta il tanto atteso Peposo Day, la manifestazione che celebra il piatto simbolo della tradizione locale: il Peposo all’Imprunetina.

Durante il weekend, eventi e degustazioni animeranno il centro storico di Impruneta, culminando domenica 10 novembre con la sfida culinaria dei quattro rioni – Fornaci, Pallò, Sant’Antonio e Sante Marie – dedicata a questa specialità. Un fine settimana ricco di appuntamenti imperdibili per scoprire e assaporare il meglio della tradizione di Impruneta!

L’evento, organizzato dall’Ente Festa dell’Uva con il patrocinio del Comune di Impruneta, prevede una tre giorni di iniziative. La manifestazione avrà inizio venerdì 8 novembre presso il Loggiato del Pellegrino con L’AperiPeposo, che offre un menù a base di Peposo all’Imprunetina accompagnato da vini locali. Sabato 9 novembre, si terrà la Cena del Peposo con un menù di quattro portate. Domenica 10 novembre sarà dedicata alla degustazione del Peposo, che sarà disponibile per l’asporto fino dal mattino. Il piatto imprunetino potrà essere accompagnato da assaggi di vini affinati in anfora e non solo. Durante la giornata, infatti, alcune aziende agricole toscane saranno presenti nel Loggiato del Pellegrino, offrendo l’opportunità di degustare vini del territorio.

“La tre giorni del Peposo rappresenta non solo un’importante tradizione culinaria per la nostra comunità, ma è anche un momento di condivisione e valorizzazione delle nostre radici culturali. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire l’autenticità dei nostri piatti”, dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e il presidente dell’ente Festa dell’Uva Filippo Venturi.

Il Comune di Impruneta annuncia di aver predisposto una delibera per proteggere e valorizzare la ricetta tradizionale del Peposo all’Imprunetina. Questa iniziativa, volta a salvaguardare un piatto simbolo della cultura locale, ha l’obiettivo di preservarne l’autenticità e la storicità per le generazioni future.