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Con ‘Tanto di Cappello’, la Toscana celebra gli 80 anni del voto alle donne

Un'occasione per celebrare anche il 40° anniversario del Consorzio Il Cappello di Firenze e rendere omaggio alle trecciaiole,

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Con 'Tanto di Cappello', la Toscana celebra gli 80 anni del voto alle donne (foto locandina)
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FIRENZE – Martedì (2 giugno) alle 12, in piazza Duomo a Firenze, davanti alla presidenza della Regione, l’assessora alle pari opportunità Cristina Manetti inaugurerà Tanto di Cappello, iniziativa promossa nell’ambito de La Toscana delle Donne per celebrare l’80esimo anniversario del voto alle donne e il valore della partecipazione femminile alla costruzione della democrazia italiana.

Sarà allestito un grande prato verde con i cappelli di paglia, un evento che nel giorno della Festa della Repubblica unisce memoria, diritti e tradizione. La grande installazione dedicata alla storia del cappello di paglia fiorentino, simbolo di un’eccellenza produttiva profondamente legata al lavoro delle donne e alle battaglie per l’emancipazione e i diritti, racconterà proprio questa storia. Un’occasione per celebrare anche il 40esimo anniversario del Consorzio Il Cappello di Firenze e rendere omaggio alle trecciaiole, protagoniste di una storia di lavoro, creatività e impegno sociale che ha reso celebre il territorio di Signa nel mondo.

In occasione dell’inaugurazione sarà inoltre possibile visitare, all’interno di Palazzo Strozzi Sacrati, la mostra fotografica In marcia per la Libertà, realizzata con l’Archivio Storico Foto Locchi. Un percorso per immagini che racconta uno dei momenti più significativi della storia del Paese: la conquista del diritto di voto da parte delle donne italiane e la nascita di una cittadinanza pienamente democratica. Prenotazione obbligatoria su 2giugno.eventbrite.it.

All’iniziativa partecipano, insieme alla Regione, l’Archivio Storico Foto Locchi, il Comune di Signa, il Consorzio Il Cappello di Firenze, il Museo della Paglia e Unicoop Firenze.

© Riproduzione riservata

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